Tre barboncini morti in un ambulatorio veterinario abusivo: la scoperta in un negozio per animali ad Avellino

L’ambulatorio veterinario, senza autorizzazioni, si trovava in un negozio di cibo per animali ad Avellino: due persone sono state denunciate.

Sono stati resi noti oggi, mercoledì 22 luglio, i risultati di una operazione nazionale sulla vendita di cibo per animali, messa in campo su tutto il territorio italiano – tra il marzo e il giugno del 2026 – dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità). Tra gli interventi più importanti si segnala quello eseguito dai carabinieri del Nas di Salerno all'interno di un negozio per animali di Avellino, nel quale è stata scoperta l'esistenza di un ambulatorio veterinario completamente abusivo, sprovvisto cioè di qualsivoglia autorizzazioni sanitarie.

L'attività abusiva era stata ricavata nei locali dell'esercizio commerciale, dedito alla vendita di animali da compagnia e di pet food. Durante l'ispezione, i militari dell'Arma hanno purtroppo rinvenuto i corpi senza vita di tre cuccioli di barboncino, privi di microchip identificativo; nel corso dell'ispezione, i carabinieri hanno anche sequestrato dispositivi medici, presidi sanitari e medicinali veterinari soggetti a prescrizione. Due persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione veterinaria.

Nel complesso, l'operazione dei carabinieri del Nas ha permesso, in tutta Italia, di eseguire 275 ispezioni: in 58 casi sono state riscontrare irregolarità. Sono state elevate, complessivamente, multe per un totale di 129.773 euro e sono stati sequestrati 60.800 chili di cibo destinato ad animali da compagnia.