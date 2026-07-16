La cartomante in provincia di Avellino si fa pagare in nero: guadagni mai dichiarati per oltre 130mila euro

Accade a Solofra. La donna, come scoperto dalla Guardia di Finanza, era anche percettrice del Reddito di Cittadinanza.

Una cartomante completamente sconosciuta al fisco è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Solofra, nella provincia di Avellino. I finanzieri della locale compagnia hanno scoperto che la donna, autoproclamatasi "maga", operava in nero: la cartomante pubblicizzava la sua attività attraverso i social network, offendo consulenze telefoniche di cartomanzia e chiromanzia gratuitamente. In realtà, però, le prestazione della donna erano a pagamento, come scoperto dalle successive indagini delle Fiamme Gialle che, analizzando i flussi finanziari della "maga", hanno scoperto oltre 4mila prestazioni saldate tramite bonifici, accrediti e ricariche.

Gli ulteriori approfondimenti esperiti hanno permesso di rivelare un volume di affari non dichiarato superiore ai 130mila euro, per un'evasione delle imposte di circa 50mila euro. Oltre all'evasione fiscale, le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato anche che la donna aveva indebitamente richiesto e percepito, tra il 2019 e il 2022, il Reddito di Cittadinanza, per un importo complessivo di circa 30mila euro.

All'esito dei controlli, la cartomante è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria e alla Corte dei Conti per il danno erariale. Contestualmente, la Guardia di Finanza ha inoltrato segnalazione all'Inps per l'avvio delle procedure di revoca e sostituzione del sussidio indebitamente percepito.