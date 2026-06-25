Bomba d’acqua in Irpinia, allagamenti e danni tra Avellino e provincia

Si contano i danni dopo la bomba d’acqua che ha colpito l’Irpinia nel pomeriggio. Ad Avellino auto “affondate” in piazza Kennedy, a Solofra colata di fango.

L’esondazione a Solofra

Bomba d'acqua in Irpinia nel pomeriggio di oggi. Disagi e allagamenti tra Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino, esondazione a Solofra in località Pastena. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del Comando di Avellino, principalmente per "allagamenti di abitazioni e attività commerciali, infiltrazioni d'acqua, smottamenti di terreno, tombini divelti dalla pressione dell'acqua, allagamenti stradali e il soccorso ad alcune autovetture rimaste bloccate a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua".

Ad Avellino, in piazzale Kennedy, le automobili si sono ritrovate improvvisate in un lago di acqua. Rami caduti a Monteforte Irpino e Mercogliano, mentre a Solofra c'è stata un'esondazione che ha portato ad allagamenti di strade e disagi per la circolazione. Una colata di fango anche in città: ma non si registrano fortunatamente feriti o altro. La situazione è poi rientrata dopo che la bomba d'acqua ha esaurito la sua forza.

"Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di prestare la massima attenzione nelle aree maggiormente interessate dagli allagamenti", fanno sapere dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: nei prossimi giorni, infatti, non sono esclusi eventi meteorologici simili.