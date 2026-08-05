Fino a stasera allerta meteo per maltempo in alcune zone della Campania: temporali dalle 13 alle 21

Il Centro Funzionale della Protezione Civile segnala rischio di grandine, raffiche di vento e allagamenti in quattro zone tra Irpinia, Sannio e Costiera.

Cielo che cambia in fretta, temperatura che scende di colpo, poi la grandine sui tetti: è lo scenario che la Protezione Civile della Regione Campania mette in conto per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, in quattro zone del territorio regionale. L'allerta meteo, di colore giallo, è valida dalle 13 alle 21 e riguarda le zone 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele).

A diramare l'avviso è il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, che lo ha trasmesso ai Comuni interessati tramite la Sala Operativa Unificata (SORU). Il quadro previsto è di forte instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che potranno svilupparsi rapidamente ma con intensità localmente elevata.

Oltre alla pioggia, il bollettino segnala il rischio di grandine, raffiche di vento e fulmini, fenomeni che possono danneggiare coperture e strutture esposte. Sul fronte idrogeologico, l'allerta indica la possibilità di allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento di acqua sulle sedi stradali, oltre a cadute di massi e frane nelle aree con suoli più fragili. La Regione raccomanda alle autorità comunali di «attivare le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile per prevenire e contrastare gli effetti dei fenomeni attesi. Un'indicazione specifica riguarda il verde pubblico: i Comuni sono invitati a verificare la tenuta di alberi e strutture esposte al vento, proprio per il rischio di raffiche intense nelle prossime ore».