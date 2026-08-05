napoli
video suggerito
video suggerito

Fino a stasera allerta meteo per maltempo in alcune zone della Campania: temporali dalle 13 alle 21

Il Centro Funzionale della Protezione Civile segnala rischio di grandine, raffiche di vento e allagamenti in quattro zone tra Irpinia, Sannio e Costiera.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Redazione Meteo
Immagine

Cielo che cambia in fretta, temperatura che scende di colpo, poi la grandine sui tetti: è lo scenario che la Protezione Civile della Regione Campania mette in conto per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, in quattro zone del territorio regionale. L'allerta meteo, di colore giallo, è valida dalle 13 alle 21 e riguarda le zone 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele).

A diramare l'avviso è il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, che lo ha trasmesso ai Comuni interessati tramite la Sala Operativa Unificata (SORU). Il quadro previsto è di forte instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che potranno svilupparsi rapidamente ma con intensità localmente elevata.

Oltre alla pioggia, il bollettino segnala il rischio di grandine, raffiche di vento e fulmini, fenomeni che possono danneggiare coperture e strutture esposte. Sul fronte idrogeologico, l'allerta indica la possibilità di allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento di acqua sulle sedi stradali, oltre a cadute di massi e frane nelle aree con suoli più fragili. La Regione raccomanda alle autorità comunali di «attivare le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile per prevenire e contrastare gli effetti dei fenomeni attesi. Un'indicazione specifica riguarda il verde pubblico: i Comuni sono invitati a verificare la tenuta di alberi e strutture esposte al vento, proprio per il rischio di raffiche intense nelle prossime ore».

Immagine
Morte del piccolo Domenico Caliendo, il risarcimento sfiora il milione e mezzo di euro
Domenico Caliendo, accertamenti sul video che ha ripreso l'arrivo del cuore e l'apertura del box
L'ospedale Monaldi di Napoli spenderà 720mila euro per trovare all'esterno i cardiochirurghi pediatrici che non riesce ad assumere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views