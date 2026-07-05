Picchia la moglie, poi aggredisce i carabinieri: 46enne arrestato a Casapulla

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri nella notte, dopo aver aggredito la moglie ed essersi scagliato contro i militari dell’Arma.

È stato soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che, nella notte, si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. L'allarme è scattato quanto alla Centrale Operativa è arrivata una richiesta di aiuto: sul posto, in un appartamento del centro storico di Casapulla, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che si sono subito trovati davanti a una situazione molto tesa.

Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'Arma. L'uomo ha poi tentato di sottrarsi all'identificazione, tentando di divincolarsi dai carabinieri e di allontanarsi dall'appartamento. Soltanto al termine di una fase molto concitata, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il 46enne e a metterlo in sicurezza, evitando ulteriori conseguenze.

Nel frattempo, i carabinieri hanno ascoltato il racconto della moglie dell'uomo, che ha riferito di essere stata vittima di un'aggressione da parte del marito, prima verbale e poi fisica, scaturita da un litigio dettato da motivi economici. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove le sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 7 giorni.

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Al termine delle formalità di rito, invece, il 46enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e resistenza a Pubblico Ufficiale; su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.