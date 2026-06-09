Aggredisce madre e sorella per soldi, arrestato un 33enne a Casal di Principe

Un 33enne casalese minacciava e picchiava madre e sorella per avere soldi: arrestato, è in carcere a Santa Maria Capua Vetere.

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Ha aggredito madre e sorella per soldi, e non era neppure la prima volta: così, per un 33enne di Casal di Principwe, in provincia di Caserta, è scattato l'arresto per maltrattamenti contro familiari conviventi ed estorsione. La vicenda è accaduta quest'oggi, dopo la richiesta d'aiuto giunta al numero di emergenza che segnalava "forti tensioni" in un appartamento del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato dedito all'uso di sostanze stupefacenti, e per questo avrebbe più volte nel corso del tempo minacciato, insultato e aggredito verbalmente e fisicamente madre e sorella, chiedendo loro continuamente denaro, al punto da generare nelle due donne "un costante stato di paura", come spiegato dai carabinieri. Alla fine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove si trova attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. Per le due donne, la fine dell'incubo.