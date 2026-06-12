Litiga col fratello e gli spara 7 colpi di pistola, poi si barrica in casa con la mamma: arrestato 44enne a Giugliano

Lite familiare a Giugliano in Campania, nei pressi di via Frezza. Un 44enne ha sparato al fratello, senza ferirlo. Arrestato dai carabinieri.

L’auto centrata dai proiettili

Litiga col fratello e gli spara due volte, esplodendo almeno 7 colpi di pistola, senza colpirlo, ma centrando invece la sua automobile. Poi si barrica in casa con la mamma anziana e tenta di fuggire all'arrivo dei carabinieri. Ma viene bloccato ed arrestato. Nei guai un 44enne di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'uomo è stato arrestato dai militari che sono alla ricerca invece dell'arma utilizzata della quale l'uomo si sarebbe sbarazzato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta in una palazzina nei pressi di via Frezza, nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, attorno alle ore 17.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Giugliano, allertati da una segnalazione al 112. Secondo le prime informazioni, l'uomo di circa 44 anni per motivi ancora da chiarire avrebbe litigato con il proprio fratello. L’aggressore al culmine della lite avrebbe estratto una pistola e sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro il fratello mentre i due si trovavano all'interno del cortile condominiale. Nessuno dei proiettili, però, avrebbe colpito l'uomo. Mentre sarebbe stata centrata, invece, la sua automobile.

La possibile vittima è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo, mentre l’aggressore avrebbe raggiunto la finestra della palazzina e da qui avrebbe continuato a sparare altri colpi nel tentativo di colpire il fratello. Sarebbero stati almeno 8 i colpi esplosi complessivamente. Quando il fratello si è dileguato, il 44enne si è chiuso in casa dove abita con la propria madre. Sul posto, come detto, si sono fiondati i carabinieri della compagnia locale. Quando ha sentito il suono delle sirene delle gazzelle, il 44enne si è messo in auto per tentare di fuggire a sua volta, ma è stato bloccato subito dai militari ed arrestato. Al momento sono in corso le ricerche della pistola che potrebbe essere stata gettata nelle campagne limitrofe.