Spara alla ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata, poi si barrica in una cappella: donna ferita a una gamba

Un uomo avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la ex moglie che si trovava nel cimitero di Torre Annunziata per una visita ai parenti defunti. Un colpo avrebbe raggiunto la donna ferendola a una gamba. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Forze dell'ordine di fronte al cimitero di Torre Annunziata (Napoli)

Un uomo di circa 70 anni avrebbe sparato un colpo di arma da fuoco contro la ex moglie 63enne al culmine di una lite scoppiata nel cimitero di Torre Annunziata, nel Napoletano. L'episodio si è verificato poco dopo le 12 di oggi, domenica 26 luglio, mentre nel camposanto erano presenti anche altri visitatori, scappati via urlando per la paura. La donna sarebbe rimasta ferita a una gamba.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti un'ambulanza e un'automedica del 118, arrivate d'urgenza, e gli agenti della polizia di Stato con pattuglie provenienti dai commissariati di Torre Annunziata, Torre del Greco e Pompei oltre agli agenti dell'Upg e della Squadra Mobile. Allertati anche i carabinieri che hanno raggiunto il luogo dello sparo con due mezzi.

Stando a una primissima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il 70enne abbia seguito l'ex moglie fin nei pressi di una congrega, all'interno del cimitero, dove la donna si era recata per deporre dei fiori alla tomba di alcuni cari. L'uomo si sarebbe avvicinato, avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato diversi colpi. Uno di questi avrebbe colpito e ferito la donna a una gamba. Poi entrambi sarebbero rimasti all'interno del cimitero fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Lui si sarebbe barricato in una cappella prima di essere bloccato, disarmato e arrestato dagli agenti.

Il reato da contestare all'uomo – al momento al vaglio del magistrato di turno – dipende dalle condizioni della donna e dalla prognosi di guarigione che formuleranno i medici. La vittima quando è stata trasportata all'ospedale di Boscotrecase (Napoli) era vigile e cosciente e presentava una ferita da colpo d'arma da fuoco al basso ventre e alla gamba. Secondo quanto si è appreso, la donna sarà sottoposta a un'operazione chirurgica.

I poliziotti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica e la causa della sparatoria. Nell'ambito degli accertamenti verranno raccolte le testimonianze dei presenti e visionate le immagini di sorveglianza della struttura.