Entra in casa della ex moglie nonostante il divieto del giudice, la donna lo trova sdraiato sul letto: arrestato

A Arpino di Casoria, nel Napoletano, un uomo è entrato in casa della ex moglie nonostante il divieto del giudice. Quando la donna è rientrata l’ha trovato sdraiato sul letto e ha chiamato il 112. L’uomo è stato arrestato.

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Un uomo – a cui era stato notificato l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla ex moglie – sarebbe entrato di nascosto a casa della donna. Quando questa è rientrata avrebbe trovato l'uomo sdraiato comodamente sul letto, come se niente fosse. La donna, spaventata, ha quindi subito chiamato il 112, allertato le forze dell'ordine e denunciato l'accaduto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione di servizio, Arpino di Casoria, nel Napoletano, e della sezione radiomobile di Casoria. I militari hanno proceduto all'arresto dell'uomo accusato di aver violato le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto si apprende, la mattina stessa il giudice aveva notificato all'uomo l'allontanamento dalla casa di famiglia ma questo, nel pomeriggio, non curante del divieto si sarebbe introdotto lo stesso nell'appartamento, senza autorizzazione, per comportarsi come se nulla fosse accaduto, tanto da essere stato ritrovato coricato sul letto.

L'episodio arriva al culmine di una situazione di violenza e aggressioni domestiche. Dopo aver ricevuto numerose vessazioni e maltrattamenti da parte dell'ormai ex marito, la donna aveva scelto di raccontare e denunciare. Le autorità giudiziarie si sono così subito attivate disponendo all'uomo divieti e allontanamenti, poi puntualmente disattesi. Adesso l'uomo è stato bloccato e si trova in carcere ed ed è in attesa di giudizio.