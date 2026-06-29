“Fammi un caffè”: entra in casa della vicina in piena notte e tenta di violentarla, 34enne arrestato a Procida

La donna è riuscita a respingerlo; prima di lasciare la casa, però, l’uomo ha rubato 15 euro e un pacchetto di sigarette.

Notte di paura a Procida per una donna di 36 anni. Erano circa le 4:10 quando, sola in casa con i figli che dormivano e con il compagno uscito da poco, avrebbe sentito una voce provenire dalla cucina. Andando a controllare, si sarebbe trovata davanti il vicino di casa, un uomo di 34 anni, che — secondo la ricostruzione — stava rovistando nei cassetti.

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe reagito con toni aggressivi, imponendole di preparargli un caffè. La 36enne, spaventata ma determinata a proteggere i bambini, avrebbe acconsentito. Quando però si sarebbe voltata per preparare la caffettiera, l’uomo l’avrebbe afferrata tentando un approccio fisico. La donna avrebbe opposto resistenza, riuscendo infine a divincolarsi e a spingerlo fuori dall’abitazione. Il 34enne sarebbe quindi fuggito.

Sotto shock, la vittima ha contattato il compagno, che tramite un sistema di videosorveglianza da remoto avrebbe ricostruito quanto accaduto e chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in pochi minuti e si sono recati anche a casa dell’uomo. All’interno dell’abitazione del 34enne, i militari avrebbero trovato su un tavolo 15 euro e un pacchetto di sigarette che sarebbero stati sottratti poco prima dall’appartamento della donna. Per l’uomo sono scattate le manette: dovrà rispondere di tentata violenza sessuale e furto.

La 36enne avrebbe inoltre riferito ai carabinieri che l’episodio sarebbe stato solo l’ultimo di una serie di comportamenti precedenti, mai denunciati perché — fino ad allora — non si sarebbero spinti a tanto. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla violenza di genere, è stato arrestato e portato in carcere.