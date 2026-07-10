Nelle buste della spesa anche mezzo chilo di droga, arrestata 64enne all’Arenella

Controlli dei carabinieri nei quartieri Vomero e Arenella; una donna è stata arrestata: aveva mezzo chilo di marijuana nelle buste della spesa e altri 360 grammi di hashish nel frigo di casa.

La droga sequestrata dai carabinieri all'Arenella

Probabilmente l'aveva appena ritirata e la stava portando a casa. E, per passare inosservata, aveva infilato la droga nelle buste della spesa, insieme ai generi alimentari. Un tentativo che, però, non è andato a buon fine: quantità elevata di stupefacente significa anche forte odore, ed è stato proprio quello che è stato nettamente avvertito da una pattuglia dei carabinieri. A finire in manette una 64enne napoletana, arrestata nel quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli, con oltre mezzo chilo di marijuana; sottoposta ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

La donna è stata intercettata nel corso dei servizi svolti al Vomero dai carabinieri della Compagnia locale insieme alla Polizia Municipale e che sono andati avanti per tutta la notte nel quartiere e principalmente nei dintorni di via Aniello Falcone, il cuore della movida; nel bilancio conclusivo, 67 persone identificate, 59 veicoli controllati e 47 contravvenzioni al codice della strada elevate, e 3 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. La donna stava percorrendo via Orsi, nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, con due pesanti buste della spesa tra le mani, quando è stata notata dalla pattuglia.

I militari si sono avvicinati e, già da qualche metro, hanno distintamente sentito l'odore della marijuana. E la donna, accorgendosi della loro presenza, ha cercato di allontanarsi: ha accelerato il passo sperando di non essere stata notata. È stata bloccata poco dopo, gli shopper sono stati controllati e dentro, in una busta di colore giallo, i 536 grammi di marijuana. Passo successivo, il controllo all'interno della sua abitazione. Ed anche lì c'era della droga, nascosta nel frigo: 364 grammi di pasta di hashish.