Le colonnine di ricarica per auto elettriche nel mirino dei ladri di rame: un arresto a Qualiano

Un 44enne è stato arrestato a Qualiano (Napoli) mentre rubava i cavi di rame da una colonnina di ricarica; sul mercato nero il metallo vale fino a 5 euro al chilo.

Una colonnina di ricarica distrutta per rubare il rame (foto archivio)

Il valore del rame schizza, e anche le colonnine di ricarica per le auto elettriche finiscono nel mirino dei ladri. Un fenomeno che da qualche tempo le forze dell'ordine stanno registrando in tutta la provincia di Napoli, e con un motivo ben preciso: l'oro rosso sul mercato nero può valere dai 3 ai 5 euro al chilo. Ed era sicuramente un bel bottino, quello su cui stava mettendo le mani Antonio Pezzella, 44enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato mentre cercava di saccheggiare uno dei totem di ricarica a Qualiano, in provincia di Napoli; i suoi due complici sono scappati, lui dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ed ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.

L'intervento nella notte scorsa, presso un distributore di carburanti di via San Francesco a Patria. I carabinieri della stazione di Qualiano erano in pattugliamento quando, arrivati nei pressi dell'impianto, hanno visto tre persone che armeggiavano sulla colonnina. Alla vista della pattuglia il terzetto si è dato immediatamente alla fuga. Uno di loro, il 44enne, è stato raggiunto anche grazie al supporto della Sezione Radiomobile, ha tentato di liberarsi dalla presa divincolandosi ma è stato bloccato; gli altri due, approfittando delle fasi concitate, sono invece riusciti a dileguarsi.

Dagli accertamenti sul posto è emerso che i tre stavano cercando di portare via alcune scatole di rame che erano custodite all'interno della colonnina. Si tratta di cavi molto spessi, progettati per gestire alta potenza e, di conseguenza, molto pesanti: in un singolo totem possono essercene anche diverse decine di chili. E questo fa lievitare il valore del bottino: il rame ha infatti raggiunto quotazioni di mercato tra i 10 e gli 11 chili e ai centri di raccolta autorizzati frutta tra i 7 e i 9 euro al chilo; i ricettatori, invece, pagano il metallo rubato fino a 5 euro al chilo.