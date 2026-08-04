Eboli, 25enne in bici elettrica travolto da un’auto: è grave in ospedale

Incidente in via San Vito Martire a Eboli (Salerno): un 25enne in bici è stato investito ed è stato ricoverato in ospedale.

Incidente a Eboli / Fanpage.it

Un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un'auto mentre andava in bici elettrica ad Eboli, in provincia di Salerno. Il giovane, di origine straniera, è stato trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, lunedì 3 agosto, dopo le ore 22, in via San Vito Martire, nei pressi dell’uscita dell’autostrada. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando sul sinistro ed hanno eseguito i rilievi. I soccorsi sono stati affidati ai volontari della Vopi, l'associazione di pronto intervento che è intervenuta con un'ambulanza inviata dal 118 dell'Asl di Salerno. Il 25enne ferito gravemente, con varie contusioni e lesioni, è stato prima stabilizzato e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli, dove è attualmente ricoverato per accertamenti.

Incidente in via San Vito Martire, 25enne ferito

Non è escluso che possa trattarsi di un bracciante. Nella zona ci sono molte serre e aziende agricole. I lavoratori stranieri utilizzano di solito le bici per tornare a casa, dopo la giornata trascorsa nei campi. I giovani si avventurano su strade buie in sella alle loro bici per rientrare nelle case, spesso condivise con altre persone, a notte fonda. Questa la situazione generale, abbastanza comune, ma non relativa al caso specifico. Si tratta solo di ipotesi che dovranno essere accertate nel corso delle indagini. Le forze dell'ordine che indagano sull'incidente hanno raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.