Va in giro con una lama da 22 centimetri, denunciato un 47enne nel Napoletano

Il 47enne, denunciato a piede libero, era in possesso di una lama di 22 centimetri. Controlli anche nelle strade della movida di Napoli, sette i denunciati.

Il coltello sequestrato dai carabinieri

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri perché trovato in possesso di una lama di 22 centimetri. I militari dell'Arma lo hanno scoperto mentre girava tra Castellammare di Stabia e Gragnano questa notte, impegnati nei controlli della movida. Il coltello è stato sequestrato, mentre per lui è scattata la denuncia a piede libero. Sono stati numerosi i controlli in tutta l'area: identificate anche 137 persone e controllati 54 veicoli, con i carabinieri che hanno anche elevato otto contravvenzioni al codice della strada per un totale di 12 mila euro circa. Altre due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Controlli serrati anche a Napoli, nel cuore della movida di Chiaia: 84 persone identificate, 36 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate e 4 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Qui le denunce sono state sette: un 63enne, un 57enne, un 50enne e un 46enne perché sorpresi ad "esercitare" la professione abusiva di parcheggiatori. Inoltre, sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, tre uomini di origini srilankese: nel corso della perquisizione domiciliare all'interno della casa dove convivevano, trovati anche due proiettili. Tre i ristoranti ispezionati, sempre a Chiaia, dai carabinieri assieme al personale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: sono state in tutto 17 le prescrizioni elevate ai locali.