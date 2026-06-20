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Sul traghetto per Ischia con un chilo di cocaina, nel porto trova la Polizia: arrestato 61enne

Un 61enne è stato arrestato nel porto di Ischia (Napoli): appena sceso dal traghetto proveniente da Pozzuoli, aveva in auto un chilo di cocaina.
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A cura di Nico Falco
La cocaina sequestrata a Ischia (Napoli)
La cocaina sequestrata a Ischia (Napoli)

Si sposta la gente, si sposta anche la droga. Lo sanno bene le forze dell'ordine che, con l'estate alle porte, hanno intensificato i controlli nei luoghi di vacanza; le isole del Golfo di Napoli, in queste settimane prese d'assedio dai turisti, non fanno eccezione. E proprio a Ischia sono scattate le manette per uno di questi "trasferimenti": a finire agli arresti un 61enne, che stava trasportando oltre un chilo di cocaina nella sua automobile.

L'uomo è stato intercettato dagli agenti del commissariato di Ischia, in presidio nel porto per controllare persone e veicoli in arrivo sull'isola. Il 61enne è stato notato mentre, a bordo della sua auto, sbarcava dal traghetto proveniente da Pozzuoli. I poliziotti lo hanno fermato per un controllo e, durante gli accertamenti, si sono insospettiti: i documenti sembravano tutti in regola, ma l'atteggiamento dell'uomo tradiva un nervosismo eccessivo, inspiegabile vista la situazione. Da qui, la decisione di passare a verifiche più approfondite.

È stato controllato il veicolo e, durante una ispezione minuziosa, è arrivata la conferma dei sospetti: all'interno dell'abitacolo era stato ricavato un nascondiglio, ben occultato, che conteneva un panetto da un chilo e duecento grammi di cocaina. Droga per decine di migliaia di euro e ancora da dividere in dosi, che con tutta probabilità sarebbe stato portato in una piazza di spaccio di Ischia e sarebbe stato usato per rifornire residenti e turisti durante il periodo estivo. Per il 61enne è scattato l'arresto: dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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