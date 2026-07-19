“Pony chiuso in auto sul traghetto Pozzuoli-Ischia” la denuncia di Enrico Rizzi e Francesco Borrelli

La denuncia dell’animalista Enrico Rizzi e del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Un pony caricato nel bagagliaio dell’auto sul traghetto Pozzuoli-Ischia”. Il parlamentare chiede verifiche dopo la segnalazione di una foto.

Il pony chiuso in auto / foto pubblicata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

"Un pony caricato nel bagagliaio di una Citroen c1 sul traghetto Pozzuoli-Ischia". È la denuncia dell'attivista animalista Enrico Rizzi e del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs). La foto che ritrarrebbe il piccolo cavallo rinchiuso nel bagagliaio dell'auto è stata pubblicata dal deputato ambientalista sui suoi canali social e risalirebbe al 5 luglio scorso. Dalle immagini non è chiaro se si tratti di un animale vero oppure di un pupazzo o di un fotomontaggio realizzato con l'Intelligenza Artificiale. Borrelli ha chiesto ad ogni modo verifiche approfondite: "Episodio gravissimo – scrive Borrelli in una nota – di maltrattamento di animale nell’indifferenza generale, il pony sia sottratto al proprietario".

Borrelli e Rizzi: "Foto sconcertante"

"Una foto sconcertante – prosegue Borrelli – quella inviata dall’attivista animalista Enrico Rizzi al deputato Francesco Emilio Borrelli. All’interno del bagagliaio di una Citroen c1, imbarcata sul traghetto cha da Pozzuoli arriva a Ischia, si vede chiaramente la presenza di un pony, costretto in uno spazio assolutamente con le temperature infernali di questo periodo. L’immagine, scattata da una turista svizzera lo scorso 5 luglio", ha suscitato l’indignazione di Rizzi e Borrelli.

"Si tratta di un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente – commenta Borrelli – perpetrato nell’indifferenza generale. In primis della compagnia di navigazione, il cui personale non ha ritenuto di dover intervenire per liberare il pony da quell’assurda condizione, né di dover chiamare i carabinieri per segnalare il fatto. Al contrario, la nave è partita come se nulla fosse con il pony costretto alla traversata in quelle condizioni insostenibili. Sosterrò la denuncia per maltrattamento di animale di Rizzi in ogni sede affinché vengano chiarite le gravissime responsabilità di tutti coloro che hanno consentito che tutto ciò accadesse. Chiederò che venga identificato il proprietario del pony e che lo stesso gli venga sottratto, a salvaguardia della sua incolumità".