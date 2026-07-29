Ischia, turista arrestato in hotel: era ricercato per truffa in Spagna

La Polizia ha arrestato un turista 40enne, ospite di un hotel sull’isola di Ischia (Napoli): sulla sua testa pendeva un mandato di arresto internazionale per truffa.

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Un soggiorno sull’isola si è concluso con l’arresto per un uomo di 40 anni ricercato dalle autorità spagnole. A consentire la sua individuazione è stato il sistema utilizzato dalle strutture ricettive per comunicare alla Questura le generalità degli ospiti. La registrazione del quarantenne ha generato una segnalazione collegata a un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna per un’accusa di truffa. Ricevuto l’alert, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno raggiunto l’albergo indicato.

Al momento del controllo, tuttavia, l’uomo non si trovava nella struttura. I poliziotti hanno quindi esteso immediatamente le ricerche alle strade e alle aree vicine. Dopo poco tempo, il ricercato è stato individuato a breve distanza dall’hotel e fermato.

Gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento internazionale, disponendo l’arresto provvisorio in vista della consegna alle autorità spagnole. Saranno ora avviati gli adempimenti previsti per il suo trasferimento in Spagna, dove dovrà rispondere dei fatti contestati.