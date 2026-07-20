Picchia e accoltella la moglie davanti alle figlie minorenni, poi sfascia casa: arrestato

La violenza a Torre del Greco, nel Napoletano: l’uomo, 34 anni, è ora in carcere. La moglie portata al pronto soccorso, se la caverà con 20 giorni di prognosi.

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Una donna di 25 anni è stata accoltellata dal marito durante l'ennesima discussione casalinga. L'uomo ha anche sfasciato mobili e vetri in casa, il tutto davanti alle figlie minorenni. Alla fine l'intervento dei carabinieri ha salvato la donna, e arrestato l'uomo, che si trova adesso in carcere, La moglie se la caverà con lesioni ritenute guaribili in venti giorni. Illese le bambine, davanti alle quale è avvenuto il tutto. La vicenda è accaduta a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli.

Tutto è iniziato per una discussione, sembrerebbe l'ennesima, dovuta alla gelosia dell'uomo, 34 anni, nei confronti della moglie 25enne. Lite che però, oltre alle minacce, è degenerata ulteriormente sfociando nella violenza fisica. L'uomo ha prima usato le mani, poi un coltello, colpendo all'addome la compagna. Il tutto davanti alle due figlie, entrambe minorenni. Alcuni familiari sono riusciti a chiamare i carabinieri, e poco dopo i militari dell'Arma della sezione radiomobile di Torre del Greco sono giunti sul posto. Lo scenario presentatosi ai loro occhi era quello di mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. Segni di una rabbia dell'uomo divenuta fuori controllo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: se la caverà con lesioni ritenute guaribili in 20 giorni. Per il 34enne, invece, si sono aperte le porte del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per maltrattamenti e lesioni. Da quanto ricostruito, non era la prima volta che l'uomo usava violenza e minacce, sempre davanti alle figlie piccole, sulla moglie e sempre per futili motivi.