Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante a Napoli rapinata a mano armata

L’uomo è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Piazza Dante di notte

Momenti di paura, nella notte appena trascorsa, in piazza Dante, nel cuore di Napoli, dove una turista è stata rapinata del cellulare, con una pistola, nei bagni di un locale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura partenopea, su segnalazione della Sala Operativa, che sono stati avvicinati dalla vittima: la turista ha raccontato agli agenti che, poco prima, si trovava in un locale in piazza Dante. Quando, in compagnia di un'amica, si è recata nei bagni dell'attività, è stata seguita da un uomo che, dopo essersi introdotto all'interno con la forza, l'ha rapinata del cellulare sotto la minaccia di una pistola; dopo aver messo a segno la rapina, il malvivente si è dato alla fuga.

Dopo aver raccolto tutte le informazioni utili al riconoscimento del rapinatore, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce e, in breve tempo, lo hanno rintracciato in vico Gabella della Farina, nella zona di Porta Nolana, non molto distante dalla Stazione Centrale di Napoli. L'uomo, un 33enne, è stato posto in arresto per rapina aggravata; i poliziotti hanno scoperto che la pistola utilizzata per il colpo era in realtà un'arma giocattolo ma priva del tappo rosso per cui del tutto simile a quelle vere. Il cellulare, infine, è stato restituito alla legittima proprietaria.