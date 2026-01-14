Angelo Napolitano Store ha chiuso: la Finanza sequestra tutta l’azienda del tiktoker degli elettrodomestici

La Guardia di Finanza ha sequestrato l'intero compendio aziendale riconducibile ad Angelo Napolitano, l'imprenditore tiktoker di Napolitano Store noto sui social soprattutto per i prezzi molto bassi: anche dopo il sequestro preventivo dello scorso 17 settembre avrebbe continuato a effettuare frodi sull'Iva tramite fatture false.

Sequestrata l'attività di Napolitano Store

Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Nola, è stato eseguito questa mattina, 14 gennaio, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli; oggetto del provvedimento, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, "l'intero compendio aziendale" della società con sede a Casalnuovo di Napoli "esercente il commercio di elettrodomestici e di telefoni cellulari".

Il sequestro da oltre 5 milioni di euro

Il provvedimento di oggi è collegato alle indagini che, lo scorso 17 settembre, portarono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo di 5.740.561 euro nei confronti della società e del suo rappresentate, misura che è stata poi confermata dal Tribunale del Riesame; nell'ambito di quella attività era stato sequestrato anche uno yacht di 16.5 metri, formalmente intestato ad altri ma, secondo gli investigatori, nella piena disponibilità di Napolitano.