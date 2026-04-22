Lutto a Scafati per Biagio Liban Di Lallo, morto a 27 anni in un incidente stradale

La comunità di Scafati, nella provincia di Salerno, piange la morte di un suo giovane figlio, Biagio Liban Di Lallo, deceduto a 27 anni a causa di un incidente stradale. Alle prime luci di ieri, martedì 21 aprile, il giovane si trovava a bordo di un'auto insieme a un coetaneo e stava percorrendo la Strada Statale 690 "Avezzano-Sora" quando, nel territorio di Balsorano, in Abruzzo, al confine con il Lazio, la vettura si è scontrata con un mezzo pesante. Per Biagio Liban Di Lallo, purtroppo, nonostante il tempestivo intervento di sanitari del 118 e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico che si trovava in auto con lui è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che indagano sull'incidente.

Il cordoglio del sindaco di Scafati

Affranta e incredula, come detto, la comunità di Scafati, della quale il 27enne era originario. Il sindaco, Pasquale Aliberti, ha dedicato, via social, un messaggio di cordoglio a Biagio Liban Di Lallo. "Un’altra vita spezzata su una strada, un altro ragazzo che non potrà più tornare a casa, non potrà più sorridere o tifare la Scafatese Calcio, non potrà più diventare ciò che sognava" ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco Aliberti, poi, ha proseguito: "Di fronte a queste tragedie non bastano le parole. Resta solo un silenzio pieno di dolore perché quando un giovane va via in questo modo tragico si porta dietro ogni sogno, ogni abbraccio, ogni possibilità che ancora poteva arrivare".