Scontro auto-furgone sulla Salerno-Reggio, ferito 55enne: code tra Eboli e Battipaglia per l’incidente

Scontro tra un'auto e un furgone sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria oggi pomeriggio, venerdì 8 maggio. Nel violento impatto resta ferito un uomo di 55 anni, che era alla guida dell'auto, una Opel Mokka. Illeso il conducente del furgone. L'incidente è avvenuto sul lato dell'autostrada del Mediterraneo in direzione sud, poco prima dell’uscita di Battipaglia, in provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la polizia stradale, il personale dell'Anas, l'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, i due mezzi sarebbero entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto ha avuto la peggio il conducente della Opel, un uomo di 55 anni. Allertata dalla Centrale Operativa 118, sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’associazione VOPI – Volontari Pronto Intervento. L’equipaggio ha prestato le prime cure al 55enne, che ha riportato un trauma alla spalla.

L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasportato in codice verde all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per gli accertamenti diagnostici del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha provocato rallentamenti sulla A2 in direzione Sud, con code a tratti tra Eboli e Battipaglia. La circolazione è tornata regolare dopo le operazioni di messa in sicurezza. La Polstrada è intervenuta per stabilire eventuali responsabilità.