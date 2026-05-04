Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ci sono feriti: scontro tra Eboli e Battipaglia

Incidente sull’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria

Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina, lunedì 4 maggio. Nello scontro, nel quale sono rimasti coinvolti diversi veicoli, si sono registrati dei feriti. Tra questi sembrerebbe, secondo le prime informazioni, anche una donna di 75 anni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la Polizia Stradale, l'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, e gli ausiliari del traffico dell'Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'arteria autostradale. L'episodio è avvenuto, secondo quanto si apprende, tra Battipaglia ed Eboli, nella provincia di Salerno.