L’autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia: rimozione ordigni

Domenica 12 aprile saranno interdetti i tratti tra Eboli e Battipaglia dell’autostrada a2; predisposte uscite obbligatorie e strade alternative. Le chiusure dalle 7 fino a cessate attività.

L'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria sarà chiusa nella giornata di domani, domenica 12 aprile, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di due ordigni bellici rinvenuti nell'area e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale; la Protezione Civile della Campania ha predisposto un dispositivo di assistenza alla popolazione e agli automobilisti, a supporto delle autorità competenti. La chiusura scatterà alle 7 e durerà fino alla fine delle operazioni di bonifica.

I tratti interessati, dove sono stati rinvenuti i due ordigni, sono quello compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia e quello tra gli svincoli di Campagna ed Eboli. In occasione della chiusura temporanea, sono state disposte le uscite obbligatorie allo svincolo di Battipaglia in direzione sud e allo svincolo di Campagna in direzione nord, come previsto dal Piano di viabilità alternativa definito per la gestione dell’intervento dalla Prefettura; i percorsi alternativi, lungo le strade provinciali e comunali, saranno indicati con segnaletica di cantiere apposita in loco.

La Protezione Civile sarà sul posto con un presidio operativo dalle 7 alle 18, con 80 unità operative e 27 mezzi, per far fronte ad eventuali disagi dovuti al traffico e assicurerà la presenza di volontari pronti a intervenire anche con la distribuzione di 6mila bottiglie d'acqua agli automobilisti.

Per garantire adeguato supporto, saranno attivati due punti di rifornimento per le organizzazioni di volontariato, una presso il Palasele di Eboli e l'altra presso la rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli, lungo la strada statale 18.