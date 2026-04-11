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L’autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia: rimozione ordigni

Domenica 12 aprile saranno interdetti i tratti tra Eboli e Battipaglia dell’autostrada a2; predisposte uscite obbligatorie e strade alternative. Le chiusure dalle 7 fino a cessate attività.
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A cura di Nico Falco
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L'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria sarà chiusa nella giornata di domani, domenica 12 aprile, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di due ordigni bellici rinvenuti nell'area e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale; la Protezione Civile della Campania ha predisposto un dispositivo di assistenza alla popolazione e agli automobilisti, a supporto delle autorità competenti. La chiusura scatterà alle 7 e durerà fino alla fine delle operazioni di bonifica.

I tratti interessati, dove sono stati rinvenuti i due ordigni, sono quello compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia e quello tra gli svincoli di Campagna ed Eboli. In occasione della chiusura temporanea, sono state disposte le uscite obbligatorie allo svincolo di Battipaglia in direzione sud e allo svincolo di Campagna in direzione nord, come previsto dal Piano di viabilità alternativa definito per la gestione dell’intervento dalla Prefettura; i percorsi alternativi, lungo le strade provinciali e comunali, saranno indicati con segnaletica di cantiere apposita in loco.

La Protezione Civile sarà sul posto con un presidio operativo dalle 7 alle 18, con 80 unità operative e 27 mezzi, per far fronte ad eventuali disagi dovuti al traffico e assicurerà la presenza di volontari pronti a intervenire anche con la distribuzione di 6mila bottiglie d'acqua agli automobilisti.

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Per garantire adeguato supporto, saranno attivati due punti di rifornimento per le organizzazioni di volontariato, una presso il Palasele di Eboli e l'altra presso la rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli, lungo la strada statale 18.

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