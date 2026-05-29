Camion perde le angurie in autostrada, traffico e code sulla A2 Salerno-Reggio per evitare i cocomeri

Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio dove un camion ha perso il carico di angurie che si sono sparse in strada. La circolazione è poi tornata regolare.

Il camion carico di cocomeri viaggia sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, quando ad un certo punto le casse volano via e le angurie si sparpagliano sulla carreggiata. Traffico in tilt con code e clacson impazziti. l'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 29 maggio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il tir stava viaggiando in direzione sud sull'autostrada del Mediterraneo, trasportando la frutta, quando, ad un certo punto, arrivato all'altezza dell’uscita di Battipaglia, ha perso alcune casse di meloni. I grossi contenitori gialli si sono ribaltati, rovesciando il carico in strada. Decine di angurie si sono fracassare, spargendo il contenuto rosso e succoso sulla strada e determinando forti rallentamenti sulla viabilità.

Gli automobilisti che erano dietro hanno dovuto frenare d'emergenza per evitare la collisione. Per fortuna, non ci sono stati incidenti e nessuno si è fatto male. Inevitabile per molti napoletani collegare l'episodio alla famosa canzone di Tony Tammaro, lo chansonnier partenopeo, ‘o trerrote, un brano del 1997 in italiano e napoletano diventato un cult per i fan. Nella canzone il conducente di un apecar della Piaggio carico di angurie perdeva il controllo del mezzo e si ribaltava in strada, nei pressi di Casoria, nell'area nord di Napoli, spargendo tutto il suo carico sulla strada. Nella fiction canora gli automobilisti, invece, di aiutare il povero conducente, che si era svegliato alle 4 di notte per esercitare il commercio dei cocomeri, si fermavano per rubare le angurie e portarsele via.

La circolazione sull'A2 è tornata regolare

Sulla A2, intanto, attorno alle ore 14,30 la circolazione è tornata regolare. Il mezzo incidentato, a quanto si apprende, è stato rimosso e tutta l'area messa in sicurezza. Le angurie sono state portate via e la strada è stata ripristinata per consentire la regolare ripresa del traffico.