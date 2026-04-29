Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto: Guido Catilino aveva 18 anni

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Un tragico incidente stradale ha sconvolto questa mattina, mercoledì 29 aprile, la comunità di Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento: Guido Catilino, un ragazzo di 18 anni originario di San Martino Valle Caudina, è morto schiacciato dalla sua stessa automobile. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne si trovava in località Perrillo e, dopo aver parcheggiato l'auto, una Fiat 500 L, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. L'auto avrebbe allora cominciato a muoversi e Santillo, nel tentativo di bloccarlo, si sarebbe posizionato dietro di essa, venendo schiacciato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Benevento. I sanitari si sono adoperati per soccorrere il 18enne, ma per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. I carabinieri dell'Arma hanno invece eseguito i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; al momento, si escludono responsabilità di terzi e si propende per la tragica fatalità.

Lutto cittadino per i funerali di Guido Catilino

L'amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, guidata dal sindaco Pasquale Pisano, ha espresso il proprio dolore per la morte del 18enne. "Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Guido Catilino. La drammatica notizia, giunta poche ore fa, ha scosso profondamente l’intera comunità. In un paese come il nostro, unito da legami autentici e da un forte senso di appartenenza, la perdita di una giovane vita rappresenta un dolore che coinvolge tutti" si legge in un comunicato del Comune.

"Alla sua famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza. Il Sindaco disporrà la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, le cui modalità saranno comunicate non appena disponibili. Si invitano sin d’ora i cittadini a unirsi in un momento di raccoglimento e rispetto, partecipando con compostezza al dolore che ha colpito la nostra comunità. San Martino Valle Caudina si stringe, con profonda commozione, nel ricordo di Guido". Le esequie del 18enne non sono ancora state fissate.