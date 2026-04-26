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Il freno a mano non funziona, 46enne viene travolto dall’auto: salvato dai carabinieri a Marano di Napoli

Un 46enne di Marano di Napoli salvato dai carabinieri e portato all’ospedale di Pozzuoli: paura per la moglie e i passanti che hanno assistito alla scena.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Un uomo di 46 anni è stato travolto dalla propria automobile a Marano di Napoli, nell'hinterland del capoluogo partenopeo. Fortunatamente per lui, ad assistere alla scena c'erano anche i carabinieri che lo hanno tratto in salvo sotto gli occhi attoniti della moglie e di alcuni passanti. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in stato di incoscienza e con diversi traumi, per poi essere dimesso una volta ripreso. La vicenda è accaduta la scorsa sera, sabato 25 aprile, in pieno centro di Marano di Napoli.

Qui, tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano si trovavano in zona per una normale operazione di polizia, quando hanno assistito alla scena: l'automobile che ha iniziato a scivolare per il mancato funzionamento del freno a mano, forse non inserito, e l'uomo che è stato così schiacciato contro un muro. Immediatamente, i militari dell'Arma gli hanno prestato soccorso, mettendo l'uomo in posizione laterale di sicurezza e scongiurando il rischio di asfissia e stabilizzandone le funzioni vitali: lo schiacciamento infatti gli aveva provocato una crisi respiratoria e convulsiva davanti gli occhi della moglie e dei passanti. A quel punto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato un quadro clinico severo: perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea, tutti riconducibili al trauma subito. Fortunatamente, una volta stabilizzatosi, l'uomo ha chiesto le dimissioni dall'ospedale, rientrando così a casa.

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