Agguato a Marano, 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistola

Un 43enne di Marano (Napoli) è stato ferito ieri sera mentre era in auto in via Castel Belvedere; l’uomo, trasportato all’ospedale di Giugliano, non è in pericolo di vita.

(Immagine di repertorio)

Gli si sono avvicinati e gli hanno sparato contro almeno quattro colpi di pistola, ferendolo alle gambe e a un gluteo. Accertamenti in corso, per l'agguato andato in scena a Marano, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, 7 aprile; la vittima è un 43enne del posto, Antonio Luigi Perrotta, già noto alle forze dell'ordine. Sull'accaduto indagano i carabinieri, si vagli la possibilità che informazioni utili possano arrivare dalla videosorveglianza.

L'agguato è avvenuto intorno alle 23.30 in via Castel Belvedere, strada che attraversa gran parte della cittadina del Napoletano. Stando agli elementi fino ad ora emersi, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi tenendo la canna dell'arma rivolta verso l'interno dell'abitacolo: le pallottole hanno colpito le gambe e un gluteo. È probabile, visto il tipo di ferite, che l'intenzione non fosse di uccidere e che si sia trattato di una gambizzazione. Subito dopo i responsabili si sarebbero dileguati.

La dinamica è per il momento in fase di ricostruzione. Non è chiaro se il ferimento sia avvenuto in movimento, e quindi se la vittima sia stata affiancata con una moto o uno scooter, o se, al contrario, fosse ferma e sia stata raggiunta da qualcuno in strada. Da accertare anche la matrice: al momento non si esclude nessuna pista e si indaga anche nella vita privata dell'uomo e nelle sue frequentazioni. Perrotta, soccorso, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso; le pallottole non hanno raggiunto organi vitali, per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita.