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Napoli, insulto alla Liberazione: “Festeggio San Marco”: lo striscione all’Albergo dei Poveri finisce nella spazzatura

Striscione di estrema destra per offendere le celebrazioni del 25 aprile, festa di Liberazione dal nazifascismo.
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A cura di Cir. Pel.
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Lo striscione rimosso da Napoli Servizio
Lo striscione rimosso da Napoli Servizio

È finito nella spazzatura lo striscione di carta collocato nel cuore della notte su una balaustra dell'Albergo dei Poveri, in piazza Carlo III, tra via Foria e la zona dell'Arenaccia. Un lembo di carta bianca scritto con inchiostro nero e argentato. Inequivocabile il sapore provocatorio di ciò che era stato messo nero su bianco: «Io festeggio San Marco» che è la frase usata dalle destre estreme italiane a mo' di provocazione il giorno della Festa di Liberazione dal nazifascismo, ovvero il 25 aprile.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, avvertito della presenza dello striscione ha disposto la rimozione da parte degli operatori della Napoli Servizi, spiega una nota «per garantire che le celebrazioni del 25 aprile si svolgano nel rispetto della Festa di Liberazione dal nazifascismo».

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