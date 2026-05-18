Lite davanti un locale, poi le botte: 16enne finisce al Cardarelli a Napoli

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Prima la lite, poi le botte: un 16enne è finito in ospedale al Cardarelli di Napoli dopo un'aggressione subita nella notte tra sabato e domenica in via Monteoliveto, in pieno centro storico partenopeo. Sulla vicenda indaga il Commissariato di Napoli Decumani: si cercano soprattutto immagini di telecamere di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso tutto o parte dell'aggressione, che sarebbe nata dai primissimi accertamenti da futili motivi, come uno sguardo di troppo.

Tutto è iniziato, spiegano fonti investigative a Fanpage.it, quando i due "gruppetti" di adolescenti hanno iniziato a litigare: dopo un po' però alcuni ragazzi si sarebbero allontanati da Via dei Carrozzieri a Monteoliveto, dove avevano litigato, per dirigersi su via Monteoliveto stessa. Ma a quel punto sarebbero tornati i ragazzi con cui avevano avuto una discussione poco prima: sarebbero così volati calci e pugni, che hanno fatto finire il 16enne a terra. Prima di scappare, il gruppo gli avrebbe sottratto anche 35 euro dal portafoglio, ha spiegato agli inquirenti. Portato all'ospedale Cardarelli di Napoli, il giovane se l'è cavata con tre giorni di prognosi. Sulla vicenda indaga ora il commissariato di Napoli Decumani, impegnato nell'identificazione dei soggetti e nell'accertamento delle dovute responsabilità. Già da tempo il tema della movida violenta è centrale nel capoluogo partenopeo, con una particolare attenzione alla diffusione di armi soprattutto tra i più giovani: dopo i casi più eclatanti di accoltellamenti e sparatoria, la Prefettura di Napoli sta predisponendo maggiori controlli nelle aree della movida soprattutto nelle ore notturne.