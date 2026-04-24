A Napoli 200 agenti di Polizia Locale in più da giugno, ok anche a 40 promozioni

A Napoli ci saranno 200 agenti di Polizia Locale in più da giugno. Si tratta degli idonei dell'ultimo concorso che saranno assunti a tempo indeterminato con lo scorrimento delle graduatorie. Non solo, perché il Comune ha pubblicato oggi il bando di concorso per 40 promozioni: si tratta delle progressioni verticali per Istruttore Direttivo di Polizia Municipale. Ci sarà tempo fino al 25 maggio per presentare le domande. Tra i requisiti per essere promossi, però, bisognerà avere un servizio minimo di 36 mesi al Comune di Napoli e "non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni (24 mesi) antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione". Il sindaco Gaetano Manfredi aveva anticipato l'intenzione del Comune di rafforzare l'organico della polizia locale, dopo la segnalazione di gravi carenze di personale fatta dal Comandante Ciro Esposito.

"Con il bando per le 40 progressioni verticali – commentano Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti, della Cisl Fp – assieme alle nuove assunzioni da giugno si va a rafforzare il corpo di polizia locale. La città ha bisogno di maggiore sicurezza e queste iniziative vanno in questa direzione, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale. A queste progressioni si aggiungono anche altre 40 progressioni verticali per gli amministrativi, 19 progressioni per i tecnici, 25 progressioni da ex categoria A a B, dipendenti che passano da servizi generali ad operatori specializzati. Siamo soddisfatti, ma invitiamo il Comune a raggiungere gli obiettivi prefissati. Per il settore educativo, si prevedono 50 assunzioni. Abbiamo chiesto che siano assunti anche i 131 istruttori socio-educativi".