Napoli, viaggi gratis su bus e metro alla Polizia Locale: “Così gli agenti garantiranno la sicurezza”

Proposta di delibera dei sindacati Csa e Cgil Fp a Comune di Napoli e Regione Campania per consentire di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico agli agenti della polizia locale. “Un piano per aumentare la sicurezza di passeggeri e conducenti”

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Viaggi gratis sui mezzi pubblici per gli agenti della Polizia Locale che potranno raggiungere il posto di lavoro usando bus, metro e funicolari e i mezzi Eav, come Cumana e Circumvesuviana, e contemporaneamente garantire la sicurezza, in caso di necessità, come funziona anche per le altre forze dell'ordine. Questa la proposta di delibera avanzata dai sindacati Csa e Cgil Fp, con rispettivamente Antonio D'Amato e Vincenzo Selvaggio, alla Regione Campania e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Una misura rivolta a contrastare gli episodi di violenza e vandalismo che si registrano troppo frequentemente sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Sassaiole, aggressioni a conducenti e passeggeri, vetri distrutti e ferimenti. Un bilancio pesante, purtroppo, quotidiano, che pesa come un macigno sul servizio reso ai cittadini. Ieri sera l'ultima aggressione in piazza Dante, a Napoli, dove un uomo ha prima molestato una turista tedesca e poi assalito gli agenti intervenuti in suo soccorso. L'aggressore è stato bloccato, ma ci sono stati 4 agenti feriti nell'espletamento del proprio dovere. "In questi momenti di violenza – scrivono Csa e Cgil Fp – oltre ad esprimere la nostra piena solidarietà agli agenti che hanno patito l'aggressione ed a cui formuliamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, non possiamo fare a meno di ricordare ai politici ed all'opinione pubblica che sul tema della prevenzione della sicurezza della circolazione sui mezzi di trasporto pubblico il Csa, unitamente alla Cgil Fp, ha presentato, alla Regione Campania ed al sindaco di Napoli una proposta di libera circolazione del personale delle polizie municipali nell'ambito del trasporto pubblico provinciale-regionale".

"Un piano per la sicurezza di conducenti e passeggeri"

"Molti – proseguono i sindacati – sono gli agenti che, per svolgere il servizio pubblico, onde ammortizzare le spese di viaggio, preferiscono circolare mediante l'utilizzo del proprio veicolo, di modo da risparmiare sugli esosi costi. Ad oggi, difatti, non sono previsti abbuoni né sconti per il personale delle polizie locali che volessero, in servizio od in itinere, fare uso del trasporto pubblico; e l'impiego di un veicolo proprio, benché determini maggiore traffico, comporta minori spese. Fondamentale sarebbe l'aumento della soglia di deterrenza e maggiore risulterebbe la sicurezza nella circolazione a beneficio dei passeggeri tutti. Occorrono soluzioni, a tutela dei cittadini soprattutto, per la libera circolazione e per la sicurezza su tali mezzi. E riteniamo che l'attuazione della proposta presentata possa costituire un valido contributo".