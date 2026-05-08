Sgombero entro 10 giorni per l’autorimessa dei vigili a Bagnoli, serve per la metro 6 ma non c’è un’altra sede a Napoli ovest

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Sgomberata l'autorimessa della Polizia Locale di via Campegna a Bagnoli, nell'area ovest di Napoli. La direzione generale del Comune, in una nota del 6 maggio, dà 10 giorni di tempo ai caschi bianchi per trasferirsi. Quelle aree servono per costruire la nuova stazione-deposito della metro Linea 6. Il problema è che a Napoli ovest non è stata trovata ancora una sede sostitutiva e non si sa dove mettere tutte le vetture, 40 auto e 12 moto della Polizia locale. Saranno sistemate provvisoriamente nel piazzale del Comando di via De Giaxa, in centro città.

Gli agenti in servizio nei reparti Uo Soccavo, Uo Fuorigrotta, Uo Chiaia e Infortunistica Stradale che usano i mezzi parcheggiati a Campegna dovranno andare a prelevarli ogni giorno in centro e affrontare il traffico cittadino, prima di arrivare sul luogo di lavoro nella zona occidentale. Mentre c'è da risolvere anche il problema delle 10 auto e dei 50 scooter sottoposti a sequestro amministrativo o penale, attualmente ancora presenti nell'ex deposito giudiziario di Campegna, che devono essere rottamati.

Il Comandante Ciro Esposito, in una nota inviata oggi agli uffici competenti, in merito al trasferimento da Campegna parla di "misura organizzativa ‘emergenziale'", di "situazione paradossale" e di "criticità che ricadranno sull'area sicurezza", "in quanto non è stata ancora assegnata un'idonea area sostitutiva nella zona occidentale della città". "Ne conseguirà – scrive il Generale dei caschi bianchi – una minore efficienza delle attività per quei territori che dovranno adattarsi ad aspettare i servizi motorizzati che si muoveranno dal Comando di via De Giaxa. Ma allo stato non ci sono alternative, i veicoli si potevano collocare in piazza Municipio oppure al Comando, e si è optato per quest'ultima soluzione". Entro il 15 maggio, quindi, l'autorimessa dovrà essere sgomberata.

Lo sgombero del Comune entro 10 giorni

La polizia locale di Napoli ha due autorimesse. Quella della zona orientale è a Santa Maria del Pianto. Qui montano in servizio i reparti impiegati nei quartieri del centro storico e di Napoli Est, oltre ad una parte di Avvocata e Chiaia. L'altra è a Campegna, già deposito giudiziario comunale, che serve i reparti della zona occidentale.

La necessità del trasferimento dell'autorimessa di Campegna era nota da anni perché al suo posto va costruita la stazione-deposito-officina della metropolitana Linea 6, indispensabile per far arrivare i nuovi treni comprati dal Comune che sono più lunghi di quelli attuali e possono essere immessi in linea solo da qui. Già nel 2024, il Comando di Polizia Locale chiedeva ragguagli al Comune sull'assegnazione di una nuova area attrezzata per spostare le attività. La Polizia Locale ha sempre chiesto di trovare una soluzione che non comportasse l'abbandono della zona occidentale, "in quanto altrimenti le pattuglie motorizzate comandate sul territorio Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Chiaia – scrive il Comando – avrebbero impiegato parte dell'orario di servizio e di lavoro per coprire la maggiore distanza tra zona rimessaggio auto e territorio di presa in servizio". Ma da allora non è mai stata trovata alcuna sede idonea.

La svolta è arrivata mercoledì 6 maggio, quando la direzione generale del Comune ha scritto al Comando della Polizia Locale, dando 10 giorni di tempo come "termine perentorio e improrogabile" per provvedere "al completo e definitivo sgombero dell'area occupata dalle attività operative della Polizia Locale Uo Rimozione Auto e dalla depositeria giudiziaria di veicoli con contestuale rilascio delle aree e individuazione di una soluzione alternativa".

Le 50 vetture della polizia locale trasferite in centro

Trovare un'altra autorimessa abbastanza capiente da contenere la flotta della Polizia Locale di Napoli ovest non è cosa semplice. Non basta avere uno spazio aperto, infatti. Il deposito deve rispondere a precisi requisiti di legge e avere anche uffici, spogliatoi, armadietti, per consentire il cambio degli agenti, fornire le attrezzature radio e tablet, oltre alla auto. Le auto di servizio devono essere sorvegliate di notte.

La soluzione individuata dal Comando, al momento, è quella di trasferire tutte le vetture nel cortile del Comando in via De Giaxa, al centro storico di Napoli, dotato già di uffici e spogliatoi. Ma si tratta di una sistemazione provvisoria. Gli agenti che attualmente montano a Campegna, per recarsi ai reparti della zona occidentale di Napoli, dovranno adesso prelevare le auto al centro e attraversare mezza città per raggiungere le caserme e i posti assegnati di pattuglia. Se nel tragitto incappano in incidenti o richieste di aiuto, sono tenuti a fermarsi per prestare soccorso.

Avviata la ricerca di uno spazio per le auto in area flegrea

Intanto, dal Comando di via De Giaxa è arrivata una richiesta urgente agli uffici comunali per ricercare aree di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nella zona occidentale della città o in ambito flegreo che possano fungere da nuova autorimessa. Nella zona ci sono diversi spazi che potrebbero essere valutati, sia a Bagnoli, dove ci sono aree vicino al commissariato per la bonifica o all'ex area Nato, nella zona di via Terracina, vicino al Polifunzionale di Soccavo, al Vomero. Ma si tratta solo di ipotesi e ad ogni modo i tempi non sarebbero brevi, considerando tutte le verifiche preliminari che bisognerà fare, oltre ad eventuali lavori di adeguamento.