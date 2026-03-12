Metro Linea 6, il primo treno nuovo arriva ad aprile: corsa per finire il deposito a piazzale Tecchio

Il nuovo treno della metro Linea 6 in costruzione a Pistoia

Arriverà ad aprile il primo treno nuovo della metro Linea 6 di Napoli. Ma è corsa per finire i lavori di allargamento dell'officina provvisoria a piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Ogni carrozza sarà lunga oltre 39 metri e larga 2,2. I nuovi convogli, attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Hitachi Rail Sts di Pistoia, saranno più lunghi, quindi, dei treni attuali. La consegna del primo treno nuovo – dei 22 acquistati dal Comune – è programmata per il mese prossimo, salvo slittamenti. Dopo il nulla osta tecnico di Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, si potrà mettere in esercizio la nuova flotta, molto più moderna e confortevole dell'attuale. La linea su ferro è stata riaperta a luglio 2024, dopo 11 anni di lavori. Attualmente apre alle 7 e chiude tutti i giorni alle 15. Dal 23 marzo prossimo, intanto, partiranno i prolungamenti delle corse fino alle 21,30 di sera dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica dalle 7,30 alle 15. Questo l'orario nella prima fase sperimentale che proseguirà fino al 30 giugno e prevede la circolazione di 2 treni alla volta. Ma l'obiettivo è di portarli a regime a 4 treni.

Bisogna ultimare i lavori dell'officina a piazzale Tecchio

Ed è corsa contro il tempo per ultimare i lavori di piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, dove si sta realizzando l'officina provvisoria e dove si trova l'apertura attraverso la quale saranno calati i nuovi treni. In questi mesi sono stati fatti dei lavori di adeguamento, per ammodernare l'officina-deposito e allargare l'apertura che si trova in superficie. I treni, infatti, vanno calati nel deposito sottostante e non possono essere smontati. I convogli attuali, risalenti agli anni '90, sono lunghi 25 metri. L'apertura di piazzale Tecchio misurava 27 metri prima dei lavori. "Per la linea 6 – si legge nel verbale di accordo sui prolungamenti – sono in corso lavori di adeguamento e modifica dell'officina provvisoria attuale, tesi a consentire l'ingresso dei nuovi treni e dei veicoli ausiliari".

L’officina provvisoria della metro 6 a Fuorigrotta

La conclusione dei lavori a piazzale Tecchio è quindi necessaria per consentire il trasferimento del treno nuovo sui binari. Altrimenti, il rischio è che i nuovi convogli siano pronti per la consegna ma che si debba trovare uno spazio alternativo per tenerli in deposito. "L'attuale officina provvisoria – si legge nei documenti – ha limitate postazioni di manutenzione treni. Essenzialmente si potranno effettuare buona parte delle operazioni di manutenzione corrente programmata e accidentale, ospitando contemporaneamente non più di due treni alla volta sulle postazioni. Tali postazioni verranno altresì condivise con il costruttore della nuova flotta quando sarà effettuata la consegna". Nei prossimi mesi è prevista la consegna dei primi 6 treni nuovi, sul totale di 22. Questi convogli andranno a sostituire gradualmente i 5 vecchi treni attuali, che saranno dismessi. La frequenza potrà così scendere dai 14 minuti attuali a circa 4,5 minuti.

Il nuovo deposito definitivo di Bagnoli-Campegna

Contemporaneamente, è in atto il prolungamento della linea verso Bagnoli-Campegna, dove sarà costruito il deposito officina definitivo, con gli edifici per la gestione della circolazione manutenzione e per il personale direttivo e operativo. E ci sarà anche una stazione. Si tratta di fasi già contrattualizzate, che nel giro di pochi anni consentiranno di avere una linea metropolitana pienamente funzionante per tutta la giornata.