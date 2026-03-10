Metro Linea 6 Napoli, “corse prolungate fino alle 21,30 da Pasqua”: l’annuncio del Comune

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 6 di Napoli fino alle ore 21,30 dal lunedì al venerdì e nel weekend (sabato e domenica) solo di mattina, fino alle 15. Ecco la proposta per prolungare le corse dei treni della metropolitana che collega Fuorigrotta a piazza Municipio, passando per la Riviera di Chiaia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che i prolungamenti arriveranno a partire da Pasqua, quindi dall'inizio di aprile. Oggi il primo incontro tecnico tra l'Anm, che gestisce la tratta su ferro, e i sindacati di categoria. La trattativa va avanti ormai da tempo, come anticipato da Fanpage.it, ma ancora non si è trovato un accordo.

In questi mesi è stata avviata la formazione del personale. Mentre le assunzioni di nuovi autisti di bus ha sbloccato la possibilità di liberare personale da impiegare per l'apertura prolungata delle stazioni. "Il nostro obiettivo – ha spiegato lunedì il sindaco Manfredi – è arrivare, tra qualche settimana, a prolungare l'orario della metro linea 6 fino alle 21".

La proposta di Anm lascia fuori, quindi, al moment, il sabato e la domenica sera, due fasce che sarebbero potute tornare utili per chi assiste alle partite di calcio del Napoli allo Stadio Maradona o per gli avventori dei baretti di San Pasquale, gettonatissimi dal popolo della movida. Si tratta solo di una bozza, è bene precisare, sulla quale manca ancora l'ok definitivo. Attualmente, la linea 6, che collega il centro di Napoli a Fuorigrotta effettua l'ultima corsa alle 14,50. "Speriamo di poter prolungare l'orario della linea 6 per Pasqua, subito prima o subito dopo, e il servizio resterà così. Ovviamente – ha concluso Manfredi – la frequenza sarà quella di oggi, cioè un treno ogni 15 minuti. Quando avremo nuovi treni, potremo avere una frequenza di 8 minuti, uguale alle linea 1. L'obiettivo è avere i nuovi treni sulla linea entro il 2026, un obiettivo molto complicato, ma stiamo rispettando il cronoprogrogramma".