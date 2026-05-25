Napoli, la lettera dei vigili idonei al concorso di Polizia Locale: “Pronti a scendere in strada per la sicurezza””

Lettera degli idonei a tempo determinato del concorso di Polizia Locale a Napoli: “Siamo pronti a scendere nelle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. Dateci questa possibilità”

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"Siamo pronti a scendere nelle strade di Napoli per garantire la sicurezza dei cittadini. Dateci questa possibilità". È quanto scrivono in una lettera il Comitato dei vigili idonei del concorso della Polizia Locale di Napoli del 2024 per le assunzioni a tempo determinato. In graduatoria ci sono ancora 19 persone che sono risultate idonee alle selezioni, ma non sono comunque riuscite ad accedere all'elenco dei vincitori. "Il Comune in questi mesi – scrivono in una lettera – ha fatto scorrere la graduatoria RIPAM a tempo indeterminato anche per le assunzioni brevi, ma per quelle stesse posizioni esiste già una graduatoria specifica di idonei a tempo determinato, approvata 8 gennaio 2025 e finanziata i fondi del decreto sicurezza che fino ad ora sono stati utilizzati per lo scorrimento della graduatoria RIPAM". Il comitato ha chiesto un incontro all'amministrazione, per cercare di sbloccare la situazione.

La lettera dei 19 idonei al Comune di Napoli

"Siamo soltanto 19 gli idonei del concorso per agenti polizia locale a tempo determinato – scrivono – Ci sentiamo ancora “completamente esclusi” da un piano che, secondo la logica ordinaria, avrebbe dovuto estinguere la nostra graduatoria. Siamo stati scavalcati da chi doveva entrare in ruolo a tempo indeterminato e si è ritrovato a firmare contratti precari ma immediati, passando davanti a noi. La vicenda prende forma lo scorso 19 febbraio 2025, quando – con comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Comune – si annunciava l’utilizzo del fondo sicurezza per stabilizzare 11 agenti e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria a tempo determinato per coprire i posti vacanti. Ma la modifica del PIAO cambia completamente direzione: ora le assunzioni verranno fatte tutte dalla graduatoria RIPAM (oltre 200 idonei), utilizzando gli stessi fondi per contratti a termine, in deroga alla logica concorsuale originaria".

La conseguenza per i 19 idonei è "la chiusura di fatto della graduatoria determinata, nonostante sia ancora vigente, valida e utile a coprire una carenza strutturale di oltre 800 agenti di Polizia Municipale a Napoli". Per il Comitato degli idonei si tratterebbe di una "grande ingiustizia". "Abbiamo chiesto ripetutamente chiarimenti al sindaco Gaetano Manfredi, al Direttore Generale Pasquale Granata ed alla dirigente delle Risorse Umane Caterina Iorio, facendo riferimento a precisi riferimenti normativi". "Non ci opponiamo a chi è nella graduatoria RIPAM – aggiungono – ma non comprendiamo perché si è voluto modificare un contratto da tempo indeterminato a determinato, pur di non utilizzare la nostra graduatoria. Noi siamo pronti – concludono – idonei, disponibili, abbiamo superato prove selettive finanziate dallo Stato". Infine, la preoccupazione che la graduatoria resti bloccata anche mentre il Comune sarebbe in procinto di bandire un altro concorso a tempo indeterminato per agenti di polizia locale in vista dell’American’s Cup.