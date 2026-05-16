Monopattini elettrici a Napoli, obbligo di targa da oggi: controlli dei vigili, multe fino a 400 euro

Parte oggi, sabato 16 maggio, l'obbligo di "targa" per i monopattini elettrici anche a Napoli. Ogni mezzo, sia privato che a noleggio, dovrà essere dotato della pellicola con il contrassegno identificativo rilasciata dalla Motorizzazione, come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta lo scorso marzo. Chi circola senza targa rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro ma con possibilità di riduzione in caso di pagamento entro cinque giorni.

Nel capoluogo partenopeo sono 2100 i monopattini elettrici in sharing forniti dalle società Voi, Bit e Bird. "Stiamo installando le targhe in queste ore sui monopattini – affermano fonti delle società di noleggio a Fanpage.it – Stiamo facendo doppi e tripli turni per incollare i contrassegni in tempo". Le targhe, infatti, sarebbero arrivate con ritardo dalla Motorizzazione. Per mettersi in regola ci saranno appena 24 ore, perché da domani, domenica 17 maggio, scatteranno i controlli della Polizia Locale in strada.

Controlli della polizia locale sulle targhe da domenica 17

Intanto, il Comando della Polizia Locale di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, con una nota del 14 maggio del Comandante Ciro Esposito a tutte le Unità Operative di Napoli, ha disposto controlli sull'obbligo di contrassegno identificativo per i monopattini elettrici a partire da domani, domenica 17 maggio, così come previsto da una Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 aprile.

La disposizione prevede "mirati servizi di controllo sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica". I caschi bianchi accerteranno la presenza del contrassegno identificativo sui veicoli circolanti o in sosta su strada.

Le targhe, viene specificato, dovranno essere "visibili e integre". Altrimenti scatteranno le sanzioni. Le multe colpiranno: i mezzi privi di contrassegno, quelli con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto.

L'obbligo di assicurazione dal 16 luglio

Il secondo intervento invece riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi: ma per quella c’è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 luglio, come precisato dalla circolare ministeriale. Le Unità Operative della Polizia Locale nei prossimi giorni, quindi, predisporranno appositi servizi e faranno controlli mirati sui monopattini, elevando le sanzioni. Al Comando saranno inviate relazioni ogni due settimane.