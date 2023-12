Trasporto pubblico a Napoli

Monopattini elettrici in affitto a Napoli da gennaio 2024: arrivano Voi, Bit e Bird Dal 2024 a Napoli ci saranno 2.100 monopattini gestiti dalle tre aziende che hanno vinto il bando del Comune. Si potranno affittare con l’App. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I monopattini di Bird, Bit e Voi. Immagini di repertorio

A Napoli tornano i monopattini elettrici in affitto. Dopo quasi 6 mesi di assenza dalla fine della sperimentazione, i mezzi smart a due ruote, utilissimi per gli spostamenti cosiddetti "dell'ultimo km", saranno di nuovo presenti nelle strade della città. Si è chiuso, infatti, il bando lanciato dal Comune di Napoli il 12 giugno scorso. Alla manifestazione di interesse hanno partecipato 10 aziende. Tra queste, in tre sono arrivate in cima alla classifica: si tratta di Voi technology Italia srl, filiale italiana con sede a Milano dell'azienda svedese, Bit mobility srl, Start Up italiana con sede a Bussolengo in provincia di Verona, e Bird rides Italy srl, sede italiana della Bird Global, Inc. di Miami, in Florida.

A Napoli una flotta di 2.100 monopattini elettrici dal 2024

Le tre aziende saranno attive, quindi, dall'inizio del prossimo anno – salvo eventuali ricorsi – mettendo a disposizione i propri monopattini elettrici per la sharing mobility in città. In totale, in tutta Napoli ci saranno un massimo di 2.100 monopattini, 700 per ciascun operatore, che potranno essere affittati tramite le App scaricabili online sul proprio telefonino. Copriranno il servizio fino al 2025, salvo proroghe.

I monopattini sono già stati provati sulle strade di Napoli con successo. Lo scorso 1 dicembre sono stati fatti anche i test drive nel piazzale antistante lo stadio Diego Armando Maradona, sul percorso di accesso alle palestre e nelle aree limitrofe, in corrispondenza di via Tansillo, per verificare la tenuta dei veicoli in condizioni varie di pavimentazione e pendenze. Bit ha partecipato al test con due modelli diversi.

Complessivamente sono state 10 le aziende candidate alla manifestazione di interesse del Comune di Napoli:

Drivio Italia srl Ridemovi S.p.a. Voi Technology Italia S.r.l. Bolt Operations OÜ Helbitz Italia srl em Transit s.r.l. Lime Technology s.r.l. Bird Rides Italy s.r.l. Bit Mobility s.r.l. Link Your City Italia srl