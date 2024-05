video suggerito

La sua auto si ribalta, lui viene balzato fuori dall'abitacolo e finisce in una scarpata: morto 20enne a Caserta Il tragico incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Strada Statale 7, nel Comune di Caserta: il 20enne è stato recuperato dai vigili del fuoco; per lui non c'è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Un rocambolesco, quanto tragico incidente stradale si è verificato a Caserta nella notte appena trascorsa: nell'incidente, che è avvenuto sulla Strada Statale 7, purtroppo è deceduto un ragazzo di 20 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, per cause ancora in corso di accertamento il 20enne ha perso il controllo della sua automobile, che si è ribaltata: il 20enne è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo ed è finito in una scarpata adiacente alla sede stradale.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando Provinciale di Caserta: il 20enne è stato recuperato dagli operatori con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e affidato ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altre che constatare il decesso del giovane.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha chiuso la strada per consentire l'intervento dei soccorsi e ha poi effettuato tutti i rilievi di competenza per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Questa notte tre ragazzi morti in un altro incidente nel Casertano

Il bilancio degli incidenti stradali verificatisi nella notte nel Casertano è tragico. A Villa Literno, tre giovani sono morti in seguito a un impatto frontale; l'auto sulla quale si trovavano le tre vittime, dopo l'impatto, si è ribaltata, e i tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo. I giovani sono stati estratti dai vigili del fuoco, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.