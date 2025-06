video suggerito

Luigi Petrella morto a 16 anni: il suo scooter travolto da un’auto pirata a Mondragone Il tragico incidente si è verificato questa notte a Mondragone, nella provincia di Caserta. Il conducente dell’auto che ha travolto lo scooter guidato da Luigi Petrella non si è fermato: è tuttora ricercato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tragedia ha colpito, nella notte appena trascorsa, la comunità di Mondragone, nella provincia di Caserta: Luigi Petrella, ragazzo di soli 16 anni, è morto in seguito a un incidente stradale. Da quanto si apprende, lo scooter guidato dal 16enne stava percorrendo via Padule quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è stato travolto in pieno da un'automobile, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso al giovane e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce; l'autista del veicolo pirata è tuttora ricercato.

Luigi Petrella, invece, è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e dove, purtroppo, è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a determinarne la dinamica e a rintracciare il conducente dell'auto pirata.

Lutto a Mondragone per Luigi Petrella: l'addio del sindaco

Come detto, la notizia della tragica e prematura scomparsa di Luigi Petrella ha gettato nello sconforto la comunità di Mondragone, alla quale ha voluto dare voce il sindaco, Francesco Lavagna, che ha dedicato al 16enne un messaggio di cordoglio: "Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. È vuoto. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra" il commento del primo cittadino di Mondragone.