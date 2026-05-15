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Moto travolta da un tir in autostrada: morta una donna di 50 anni nel Casertano

Il tragico incidente stradale si è verificato sull’Autostrada A1, tra Capua a Caianello: la donna è morta sul colpo. Sulla salma della 50enne è stata disposta l’autopsia.
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A cura di Valerio Papadia
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Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, sull'Autostrada A1: una moto è stata travolta da un tir nel tratto compreso tra Capua e Caianello, nella provincia di Caserta. Il bilancio dell'incidente è purtroppo di una vittima: si tratta di una donna di 50 anni  – le cui generalità non sono ancora note – originaria della Puglia, che viaggiava sulla motocicletta in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 50enne: la donna è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente; sul posto, per eseguire tutti i rilievi utili a stabilire con precisione quanto accaduto, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale. Stando a una prima ricostruzione, la donna, che stava viaggiando insieme ad altri motociclisti, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo sull'asfalto e venendo poi travolta, per cause che come detto sono ancora in corso di accertamento, dal mezzo pesante.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma della 50enne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, come da prassi in casi del genere.

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