Gennaro Massa muore investito da un’auto a Lusciano. Aveva 45 anni

La vittima, Gennaro Massa

Investito e ucciso da un'automobile a Lusciano, nella provincia di Caserta: la vittima si chiamava Gennaro Massa e aveva 45 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 21 di ieri, Gennaro Massa stava camminando in viale della Libertà quando, all'incrocio con via Leopardi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato investito da una Nissa Micra, guidata da un giovane di 18 anni.

Il ragazzo si è fermato dopo l'impatto e ha allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 45enne all'ospedale più vicino, dove purtroppo è morto poco dopo l'arrivo; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Lusciano

La notizia della morte di Gennaro Massa ha profondamente scosso la comunità di Lusciano. Il sindaco, Marco Valentino, oggi ha voluto esprimere il dolore della cittadinanza e la vicinanza della comunità alla famiglia del 45enne. "Il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione Comunale si stringono con sincera commozione attorno alle famiglie Massa e Gargiulo per la tragica e prematura scomparsa di Gennaro Massa, per tutti ‘Rino'" ha scritto il primo cittadino sui social.

"Rino non era solo un volto conosciuto del nostro paese – ha detto ancora il sindaco – ma un uomo semplice, vero, un padre amorevole capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo incontrasse. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, difficile da spiegare con le parole. Che il ricordo del suo sorriso, della sua bontà e della sua umanità possa vivere per sempre nei cuori di chi gli ha voluto bene. Ciao Rino. Riposa in pace".