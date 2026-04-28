Auto civetta e spari per bloccare i rapinatori: il video del blitz della Polizia a Lusciano

la "picchiata" della Digos a Lusciano (Caserta)

Il furgone bianco scende dal marciapiede e imbocca la strada contromano, costringendo l'Audi nera a fermarsi. E in quel momento scatta il blitz: il veicolo viene circondato da tre automobili e una motocicletta, le persone a bordo cercano di scappare ma i poliziotti, esplodendo alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, li inseguono e li bloccano. Scene datate 24 aprile e che mostrano l'operazione della Polizia di Stato a Lusciano (Caserta) per bloccare una presunta batteria di rapinatori, ritenuta coinvolta in diversi raid nelle abitazioni della provincia.

Il video è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza e, come riportato in alto, risale a pochi minuti prima delle 18 del 24 aprile. La strada è viale della Libertà, che attraversa tutto il comune del Casertano. Non si è trattato di un intervento improvvisato, ma dell'epilogo di una operazione complessa che ha visto in campo gli agenti della Digos con una operazione a "tenaglia" di cui nelle immagini si vede soltanto l'ultima parte. L'automobile, una Audi nera, era stata già notata e i poliziotti la stavano monitorando e pedinando, in attesa di far scattare la trappola per impedire ogni possibilità di fuga.

Il piano coordinato è ben visibile nel video della telecamera di sorveglianza. Appena l'auto nera entra nell'inquadratura, infatti, la Jeep che è sul lato sinistro si sposta, come se volesse imboccare viale della Libertà. Contemporaneamente, però, un furgone bianco parcheggiato scende dal marciapiede e prosegue contromano. A quel punto il guidatore dell'Audi non può far altro che rallentare. E si trova subito circondato: praticamente nello stesso momento arrivano altre due automobili e una motocicletta, gli uomini a bordo scendono tutti insieme. Si tratta, naturalmente, di poliziotti in borghese. I quattro sospetti fuggono a piedi in direzioni diverse ma gli agenti li inseguono sparando diversi colpi in aria; solo uno di loro riesce a dileguarsi ed è attivamente ricercato. Nell'Audi gli agenti hanno successivamente recuperato numerosi attrezzi da scasso oltre a guanti e passamontagna, presumibilmente utilizzati per furti e rapine nelle abitazioni.