Va di notte alla sede del Comune e incendia auto della Polizia Locale con una tanica: preso a Saviano

Immagine di repertorio

Raggiunge di notte la sede del Comune di Saviano, in provincia di Napoli, cosparge di liquido infiammabile un'auto della Polizia Locale parcheggiata in strada e le dà fuoco, distruggendola completamente. Ma viene incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che riprendono tutta la scena. È accaduto la notte del 10 gennaio scorso. Le indagini, dopo l'atto vandalico, sono state affidate ai carabinieri della Stazione locale. Questa mattina, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, per l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza.

Nei guai un 42enne del posto. Il piromane è stato individuato a seguito di una capillare attività info – investigativa condotta dai militari dell'Arma locale, corroborata dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che coprono l'area dell'evento delittuoso e buona parte del territorio comunale. I carabinieri in pochi giorni sono riusciti a rintracciare l'uomo che era giunto a piedi nell'orario compatibile con l'incendio. Nelle immagini si vede il piromane che si avvicinava al veicolo in dotazione alla Polizia Locale, vi versa sopra un liquido infiammabile e, con una azione rapida e priva di esitazioni vi appicca il fuoco, per poi allontanarsi a piedi seguendo un percorso ben definito e immortalato dalle telecamere pubbliche.

Una successiva perquisizione locale e personale ha consentito alla polizia giudiziaria di rinvenire e porre sotto sequestro dei capi di abbigliamento compatibili sotto il profilo morfologico e visivo, con quelli indossati dal soggetto immortalato dalle telecamere all'atto di appiccare l'incendio. Si tratta di un giubbotto ed un paio di scarpe. Una ulteriore analisi comparativa effettuata ha consentito di evidenziare una significativa corrispondenza dei capi sequestrati, con una compatibilità di grado definita medio – alta. Il destinatario del provvedimento, rintracciato all'interno della propria abitazione, è stato avvisato del provvedimento cautelare a suo carico. Purtroppo, il fenomeno degli incendi di auto a Saviano è molto diffuso, come evidenziano le forze dell'ordine e le istituzioni sono impegnate costantemente per contrastare questa tipologia delittuosa.