Auto si schianta e si ribalta più volte, morta ragazza di 22 anni: incidente a Marcianise

Violento incidente stradale a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una Fiat Panda si è schiantata e si è ribaltata, forse a seguito dello scontro con un'altra vettura: morta una ragazza di 22 anni, di origine rumena. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'altra auto, una Renault Clio, gravemente danneggiata. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 11 luglio, dopo le ore 18,00, all'altezza dell'incrocio tra via King, via Fuccia e via Italo Calvino, nei pressi della fiera di Marcianise. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri della stazione locale, l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale e i vigili del fuoco, intervenuti per liberare la giovane dall'abitacolo dell'auto.

L'auto della ragazza si è ribaltata più volte

Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, è stato molto violento. La Panda a bordo della quale viaggiava la ragazza, si sarebbe ribaltata più volte, prima di terminare la sua corsa rovesciata con il tettuccio sull'asfalto. La strada è stata chiusa al transito e transennata con il nastro bianco e rosso. Sulla dinamica del sinistro, ancora in corso di accertamento, sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Non è escluso che possa essere stata coinvolta anche una terza vettura che però non è stata ritrovata sul posto.

Inutili i tentativi di soccorso messi in atto dal personale sanitario per tentare di salvare la donna, che è deceduta, purtroppo, a seguito delle gravi ferite riportate. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze e eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere della zona.