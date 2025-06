video suggerito

Incidente a Teano, furgone si schianta contro auto e si ribalta: morto 48enne, 5 feriti Grave incidente lungo la Casilina, a Teano (Caserta): un 48enne è deceduto e 5 persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'automobile e un furgone.

A cura di Nico Falco

L’incidente a Teano (Caserta)

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 20 giugno, lungo la Casilina, nel territorio del comune di Teano, in provincia di Caserta: si sono scontrati un furgone e un'automobile, il mezzo pesante si è ribaltato ed è deceduto sul colpo il conducente, un 48enne della zona dell'Agro Celano. L'impatto mortale è avvenuto intorno alle 13:50 nei pressi del caseificio Sorì, le cause sono per il momento al vaglio.

Sul posto, all'altezza del km 181 della SS6 Casilina, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano. La dinamica resta ancora da chiarire ma, stando a quanto fino ad ora ricostruito, subito dopo l'impatto l'automobile è rimasta al centro della carreggiata mentre il furgone è uscito di strada e si è ribaltato; il conducente è rimasto incastrato all'interno, i vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le 5 persone a bordo dell'automobile sono tutte rimaste ferite, ma nessuna di loro sarebbe in condizioni gravi. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e hanno assistito il personale del soccorso stradale nelle operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.