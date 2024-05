video suggerito

Incidente frontale a Villa Literno, auto si ribalta: morti tre giovani, sono rimasti incastrati nella vettura L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte: sul posto i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori i tre giovani dall’abitacolo dell’auto ribaltata; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale nella notte a Villa Literno, nella provincia di Caserta: il bilancio è, purtroppo, di tre giovani ragazzi morti. Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente in via delle Dune: una delle vetture ha terminato la sua corsa al margine della carreggiata, mentre l'altra, al centro della strada, si è ribaltata; all'interno di quest'ultima, i tre giovani rimanevano incastrati nell'abitacolo.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che si è adoperata per estrarre i tre occupanti dall'abitacolo dell'automobile ribaltatasi. Una volta che sono stati tirati fuori dalla vettura incidentata, i tre giovani sono stati affidati ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità. Come da prassi in casi del genere, sulle tre salme potrebbe essere disposta ed effettuata l'autopsia.