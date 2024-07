video suggerito

Grave incidente a Eboli, camion si ribalta sull’A2 e travolge le auto: 2 morti e diversi feriti L’incidente ha visto coinvolti otto mezzi, tra cui un camion. Oltre la coppia deceduta, ci sono altri feriti gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due morti in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione Sud all'altezza dello svincolo per Eboli (Salerno). Si tratta di due noti avvocati del foro di Salerno: una coppia, marito e moglie. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo ribaldantosi sulla carreggiata e travolgendo diverse auto in transito. Le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale.

L'incidente ha visto coinvolti otto mezzi, tra cui un camion. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco è deceduta una coppia, ma vi sarebbero diversi feriti, anche gravi. I vigili del fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti con le squadre di Giffoni e del distaccamento città e hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati. La polizia stradale sta effettuando i rilievi e gestendo la viabilità. Al momento, l'autostrada è chiusa in quella direzione. In una nota Anas, spiega la situazione aggiornata: «è temporaneamente chiuso il tratto in direzione sud al km 35,000 , tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, in provincia di Salerno».

Le vittime dell'incidente sull'A2 sono due avvocati

Le vittime di questa tragedia, purtroppo, sono due noti avvocati del foro di Salerno. Si tratta di Mario Valiante, 65 anni, e di Vilma Frezza, 64 anni, marito e moglie, entrambi avvocati, che viaggiavano a bordo di un'Audi e sono morti sul colpo. L'avvocato Mario Valiante era fratello di Gianfranco Valiante, politico di lungo corso e già sindaco di Baronissi.