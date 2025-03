video suggerito

Luca e Samuel morti a 20 anni in un incidente: scontro frontale tra auto sulla SS166 degli Alburni Incidente stradale in località Fonte di Roccadaspide. Due morti e un ferito grave. Indagano i carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

143 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro frontale tra due auto, un'Audi A3 e un'Alfa Romeo 147, ieri sera, sulla SS 166 degli Alburni, nei pressi di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Nell'incidente stradale sono morti due 20enni, si tratta di Luca Minella, 25 anni, cameriere, deceduto sul colpo, e Samuel Auricchio, 24 anni, benzinaio. morto poco dopo il trasporto in ospedale. Ferito gravemente un altro ragazzo ventenne. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno immediatamente liberato i feriti dalle lamiere delle auto accartocciate. Immediato anche l'intervento delle ambulanze del 118. Per Luca, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Gli altri feriti sono stati medicati e portati in ospedale. Ma nel corso della notte anche Samuel non ce l'ha fatta.

Il violento incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 22,00 di ieri sera, venerdì 21 marzo 2025, nei pressi di località Fonte di Roccadaspide. Non sono chiari i motivi dello scontro, sui quali sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, una delle vetture proveniva da Capaccio Paestum e si sarebbe scontrata con l'altra auto che stava uscendo da una traversa. L'impatto è stato violentissimo e le due vetture sono rimaste pesantemente danneggiate. Lo scontro sulla Strada Statale 166 degli Alburni. Nell'impatto è deceduto sul colpo Luca Minella, 25 anni. Mentre Samuel Auricchio, 24 anni è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, dove è morto poco dopo l'arrivo. Resta ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Eboli, un 28enne di Cava de’ Tirreni: la prognosi è riservata.