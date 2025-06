video suggerito

Incidente a Sessa Aurunca: morti carabiniere di 23 anni e la fidanzata 22enne Tragico schianto tra auto e moto a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca: morti il carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e la fidanzata Melissa Rea, di 22 anni.

A cura di Nico Falco

Melissa Rea e Matteo Ferrara

Due giovani sono morti in un tragico incidente a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta: si tratta di un carabiniere di 23 anni, Matteo Ferrara, e della fidanzata Melissa Rea, 22enne. I due erano in sella a una moto, guidata dal ragazzo, che è sbandata e finita fuori strada all'altezza di un distributore di carburante lungo la Strada Provinciale 81. Sulla dinamica sono in corso indagini: non è chiaro se il giovane militare abbia perso il controllo dopo aver urtato un'automobile.

Ferrara era originario di Rongolise, frazione di Sessa Aurunca, lavorava in Lombardia e in questi giorni stava trascorrendo le ferie nel Casertano; Melissa Rea era originaria di Piedimonte e viveva da qualche tempo a Mondragone. L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, 23 giugno, sullo stradone che dalla frazione di San Castrese porta verso la statale Appia: probabilmente i due fidanzati stavano andando a trascorrere una giornata al mare. La coppia è stata scaraventata violentemente a terra; all'arrivo dei sanitari erano già deceduti, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto, per i soccorsi, sono arrivati gli equipaggi del 118 di Capua e Caianello.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato (commissariato di Sessa Aurunca e Polizia Stradale), che ha chiuso le strade e sta effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica. Al vaglio l'ipotesi che ci sia stato uno scontro con un'automobile che stava per svoltare all'interno dell'area di servizio: il militare ha perso il controllo della moto subito dopo. L'uomo alla guida della vettura, una Fiat Punto, si è fermato ed è stato accompagnato all'ospedale San Rocco; non è ferito ma è in stato di shock.